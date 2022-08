Rucksack von DB-Mitarbeiterin in Zug nach Mannheim gestohlen

Mannheim. Ein 20-jähriger Mann hat Sonntagnacht den Rucksack einer 23-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn im Bordbistro auf der Fahrt von Düsseldorf nach Mannheim entwendet. Wie die Polizei mitteilt, konnte danke eines Zeugen und den Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim der Tatverdächtige ermittelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 20-Jährige fiel bereits auf der Fahrt von Düsseldorf Richtung Mannheim auf, da er im Bordbistro herumschrie. Die 23-Jährige meldete daher den Gast bei der Zugbegleitung. Diesen Moment der Abwesenheit nutzte der 20-Jährige und entwendete ihren Rucksack. Ein aufmerksamer Reisender bemerkte den Diebstahl, konnte ihn aber nicht mehr verhindern.

In der Nacht informierten die Beamten in Mannheim die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof darüber, dass bei der Kontrolle einer Personengruppe im Stadtgebiet ein Rucksack aufgefunden wurde, der der Deutschen Bahn zugeordnet werden konnte. Es war der Rucksack der 23-jährigen Mitarbeiterin. Mithilfe ihrer Angaben und denen des Zeugens konnte der 20-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Haus der Integration Behördenmitarbeiterin mit Messer verletzt - Festnahme Mehr erfahren Blaulicht Männer stehlen Werkzeug von Baustelle in Rheinau - Polizei nimmt Diebe fest Mehr erfahren