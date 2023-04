Rucksack brennt in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein Rucksack ist in den N-Quadraten in Mannheim am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Rucksack aus bislang unbekannter Ursache vor einer Trafostation in Brand. Durch Angestellte eines nahegelegenen Hotels konnte der Brand größtenteils gelöscht werden.

Die Feuerwehr Mannheim nahm die Nachlöscharbeiten vor. Die Tür der Trafostation wurde durch die Flammen angesengt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen die etwas gesehen haben können sich bei der Polizei in Mannheim unter der Telefonnummer: 0621 12580 melden.