„Die komplette Schließung der Geschäfte ab Dienstag ist ein schwerer Schlag für den Handel in der City und in ganz Mannheim“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner – seit mittlerweile vier Tagen über 100 liegt, muss der Mannheimer Einzelhandel am Dienstag wieder schließen. Auch „Click & Meet“, also Einkaufen mit Termin, ist dann nicht mehr möglich. „Schlimm sind das Hin und Her und die tägliche Ungewissheit, wie es weitergeht. Auch für die Kunden ist es, gerade in der Rhein-Neckar-Region, nicht mehr nachzuvollziehen, was wo genau gilt“, so Pauels weiter.

AdUnit urban-intext1

Bedauern äußert in einer gemeinsamen Pressemitteilung auch Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Er blickt auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts, die insbesondere dem Handel ein geringes Ansteckungsrisiko attestiere. „Umso ärgerlicher ist es, dass es nun wieder zu Geschäftsschließungen kommt und die geschlossenen Betriebe ohne hinreichende Begründung und Entschädigung hohe und großenteils existenzgefährdende Sonderlasten tragen müssen.“

Schnabel moniert auch die Ungleichheit innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 – in Ludwigshafen beispielsweise 67,3 und im Rhein-Neckar-Kreis bei 56 – darf der Handel weiter Termine zum Einkaufen anbieten. „Der Beschluss von Ministerpräsidenten und Kanzlerin verpflichtet die Länder ausdrücklich dazu, gemeinsame Absprachen zu treffen. Dieser Verpflichtung sind die drei Bundesländer nicht nachgekommen. Das sorgt für große Verärgerung und lässt die Akzeptanz der Maßnahmen schwinden“, so Schnabel. Er setzt darauf, dass nach dem Wahlkampf in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz die Regierungen im Drei-Länder-Eck „sachgerechte Lösungsvorschläge“ entwickeln werden.

Hoffmann: Handel kann Hygiene

Wegen der Inzidenzwerte im Umland bezeichnet Swen Rubel Mannheim als gallisches Dorf: „Vor unseren Toren ist der Handel offen, und zu uns darf keiner rein. Die aktuelle Entwicklung macht deutlich, wie verfahren die reine Inzidenzorientierung der Landesregierung ist“, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Er sieht den Mannheimer Handel in einer ausweglosen Lage und spricht von einer Verlängerung des Lockdowns „bis zum Sankt Nimmerleinstag“. Rubel fordert, die Überbrückungshilfe mindestens zu verdoppeln.

AdUnit urban-intext2

„Wir haben bewiesen, dass der Handel Hygiene kann“, so Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbands. „Und deshalb verlangen wir, jetzt den Handel weiter offenzulassen.“ Eine Öffnung nur für Kunden mit tagesaktuellem Test sei keine ernsthafte Option. red/lok