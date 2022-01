Rotlicht missachtet und von Auto erfasst - zwei verletzte Kinder bei Verkehrsunfall in Mannheim

Mannheim. Zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren sind am Freitagnachmittag in Mannheim von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die beiden Geschädigten hatten gegen 15.40 Uhr eine rotgeschlatete Ampel an der Bahnhaltestelle "Neuer Messplatz" in der Waldhofstraße im Stadtteil Neckarstadt überquert, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe mit einer durch Vollbremsung versucht, sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Er kollidierte dennoch mit den beiden Kindern, die vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden.

Die Waldhofstraße war nach weiteren Angaben der Polizei im Unfallbereich auf Höhe des Neuen Messplatzes für den Fahrzeug- und Straßenbahnverkehr zwischenzeitlich voll gesperrt. Verkehrsbehinderungen waren die Folge.