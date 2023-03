Rotlicht missachtet: Auto kollidiert in Mannheim mit Straßenbahn

Mannheim. Ein Auto ist am Donnerstag in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 46-Jährige beim Abbiegen von der Rheingoldstraße in den Promenadenweg im dortigen Kreisverkehr die rote Bedarfsampel für den Schienenverkehr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Straßenbahn wurde beschädigt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen. Es kam zu einer einstündigen Ausfallzeit. Der Wagen der 46-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

