Rotes Kreuz Mannheim bietet Erste-Hilfe-Kurs für Kinder an

Mannheim. Nicht wegschauen, nicht nur zuschauen, sondern zupacken, wenn ein anderer Hilfe braucht – eine Grundhaltung, die nicht früh genug vermittelt werden kann. Aus diesem Grund bietet das Jugendrotkreuz (JRK) Mannheim einen Erste-Hilfe- Kurs für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren an. Der kindgerechte Kurs findet am Samstag, 9. Juli, von 10.30 bis 15 Uhr beim Roten Kreuz in der Lagerstraße 5 statt und kostet fünf Euro pro Kind. Erste Hilfe wird spielerisch, kindgerecht und handlungsorientiert umgesetzt – vom richtigen Notruf über Wundversorgung bis hin zu Reanimationsmaßnahmen. Weitere Infos und Anmeldung: Tel. 0621/32 18-521 oder Ausbildung@DRK-Mannheim.de.

