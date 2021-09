Roter Riesenstern stellt einige Rätsel

Beteigeuze, so heißt der Rote Riesenstern in der Schulter des Orion, ist einer der auffälligsten Sterne am winterlichen Sternenhimmel. Seit dem Jahr 2019 verhält sich der Stern jedoch eigenartig und stellt die Wissenschaftler vor einige Rätsel. Warum Beteigeuze die Astronomen verblüfft und welche möglichen Theorien es dazu gibt, erklärt Mathias Jäger in einem Vortrag beim Mannheimer Planetarium. Er spricht am Donnerstag, 30. September, um 19.30 Uhr über das „Mysterium von Beteigeuze“. Zuvor, teilt das Planetarium mit, gibt Michael Sarcander einen Überblick über den aktuellen Sternenhimmel. Die Teilnahme kostet 5 Euro. red/lok

