Rotary hilft Flutopfern finanziell und mit Sachspenden

Mannheim. Mit Geld- und Sachspenden hat der Rotary Club Mannheim-Brücke Flutopfer unterstützt. Die Initiative dazu ging von Clubmitglied Hendrik Hoffmann aus. Er hatte nach der Hochwasserkatastrophe privat Freunden bei Aufräumungsarbeiten geholfen. „Da haben ich gesehen, wie schlimm die Situation ist, dass da ganze Existenzen vernichtet sind, und wie dringend man etwas tun muss – auch mit mehr als nur Geldspenden“, so Hoffmann. Er überzeugte dann den von Patrick Pohlmann geführten Club und weitere Clubfreunde, darunter Kirsten Kore und Manfred Schnabel. Sie sorgten mit ihren Verbindungen dafür, sechs Stromaggregate und vier Heizgebläse/Bautrockner zu beschaffen. „Mehr waren leider nicht mehr verfügbar“, so Hoffmann. Sie wurden ebenso wie 50 Power-Banks, also Akkus für Mobiltelefone, über den Rotary Club Bad Neuenahr/Ahrweiler ins Krisengebiet geliefert.

Aus der Clubkasse kamen 5000 Euro, ergänzt um mehrere tausend Euro an spontanen privaten Spenden. „Die Bilder des Leids und der Zerstörung, die uns in den letzten Tagen aus den Flutgebieten erreicht haben und weiterhin erreichen, sind schrecklich und kaum zu begreifen“, so Pohlmann. Auch wenn die Lieferungen aus Mannheim „nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“ sein könnten, stellten sie eine erste Unterstützung dar, und der Rotary Club Mannheim-Brücke wolle das auch fortsetzen, kündigte der Präsident an. Denn bei direkter Hilfe von Club zu Club könne man sicher sein, dass die Spenden ankommen. pwr