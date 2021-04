Der Rosengarten lässt nur noch Leute ins Gebäude, die einen Corona-Schnelltest absolviert haben. Das hat jetzt die m:con-mannheim:congress GmbH als Ergänzung zu ihrem Hygienekonzept beschlossen. Alle Mitwirkenden einer Produktion oder Veranstaltung – etwa von derzeit digital aus dem Rosengarten ausgestrahlten Kongressen, Hauptversammlungen oder Konzerten – müssten „ausnahmslos täglich einen Antigen-Schnelltest durchführen“, so die m:con. „Der Zutritt zu sämtlichen Veranstaltungsbereichen ist nur mit einem negativen Testergebnis gestattet“, heißt es. Zusätzlich werden alle Personen, die sich darüber hinaus arbeitsbedingt im Rosengarten aufhalten, wöchentlich mindestens zweimal getestet – Handwerker etwa oder fest angestellte Mitarbeiter.

Luca-App vorgeschrieben

Bei den Tests arbeitet der Rosengarten mit der Firma 21DX zusammen, die in der Variohalle ein Testzentrum betreibt. Außerdem setzt die m:con nun in, wie es heißt, „enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Mannheim und dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung“ die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung ein. Mit ihr müsse sich jede Person bei jedem Betreten des Rosengartens registrieren. Für Personen ohne Smartphone stehe ein Terminal mit Webformular zur Verfügung. Unverändert gelten weiterhin die bisherigen Maßnahmen wie ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken. Mit den Neuregelungen gehe man „konsequenterweise den nächsten vorbereitenden Schritt zur Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs“, so der Rosengarten.

Anfang März hatte das Team des Kongresszentrums einen bundesweit beachteten Großversuch mit dem Namen „SAFE – SimulAtion Für die Eventbranche“ gestartet. 300 Gäste bei einer Generalprobe für das Akademiekonzert sollten bei einem wissenschaftlich begleiteten Test zeigen, dass und wie wieder Kultur- und Kongressveranstaltungen mit Besuchern möglich sind. „Wir müssen weg davon, Öffnungsszenarien nur von Inzidenzen und Fallzahlen abhängig zu machen und mehr Wert auf das Drei-Säulen-Modell legen: Kontaktnachverfolgung, Teststrategie und Infrastruktur vor Ort,“ begründete dies m:con-Geschäftsführer Bastian Fiedler. pwr