Sandhofen. Ein 60-jähriger Rollerfahrer ist in Sandhofen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ihn ein 41-jähriger Opelfahrer bei einem Spurwechsel übersehen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der B 44 in Richtung Lampertheim auf der Höhe der Autobahn-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Viernheim. Der Rollerfahrer stürzte dabei auf die Fahrbahn und rutschte auf eine Verkehrsinsel. Er zog sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 44 stadteinwärts vorübergehend gesperrt.