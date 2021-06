Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei - Zeuge gesucht

Mannheim. Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Mannheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, forderte eine Streife ihn sowie seinen Mitfahrer in der Herzogenriedstraße zum Anhalten auf, um eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Der Rollerfahrer ignorierte die Aufforderung und begann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten zu flüchten. Dabei überholte er rücksichtlos andere Verkehrsteilnehmer und fuhr auch auf dem Gehweg. Sein Sozius sprang in Höhe des Sammelbahnhofs in der Hafenbahnstraße vom Roller ab und wollte zu Fuß weiter flüchten. Er wurde festgenommen.

Der Rollerfahrer setzte daraufhin seine Fahrt alleine fort. Zunächst bog er nach rechts ab, um auf dem Gelände einer Tankstelle zu wenden. Über einen Fußgängerweg fuhr er zurück auf die Hafenbahnstraße, von der er schließlich in die Drosselstraße einbog und verschwand. Den Roller stellte die Polizei in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Luzenberg sicher.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden

