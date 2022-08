Rollerfahrer leistet sich Verfolgungsjagd mit Mannheimer Polizei

Mannheim. Ein 21-jähriger Rollerfahrer ist am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Käfertal vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden und wollten ihn kontrollieren, als er daraufhin mit über 60 Stundenkilometern durch eine Kleingartenanlage flüchtete, teilte die Polizei mir. Dort gefährdetet er eine Fußgängerin und zeigte einem Polizisten außerdem den Mittelfinger. In Richtung Neckarplatt gefährdete er dann einen dort fahrenden Fahrradfahrer. Nahe der Neckarschleuse kollidierte der Rollerfahrer letztendlich mit dem Streifenwagen, kam zu Fall und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Schließlich gelang es den hinterher sprintenden Beamten den 21-Jährigen zu stellen und festzunehmen.

Der Grund für die Flucht liegt nach Angaben der Polizei in dem Konsum von THC des Bikers. Außerdem war sein Roller nicht versichert. Ob dieser überhaupt im Eigentum des 21-Jährigen steht ist Ermittlungssache. Am Streifenwagen sowie am Roller entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.