Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und kollidiert mit Streifenwagen

Mannheim. Ein Rollerfahrer ist am Mittwochmittag in Mannheim-Neckarau vor der Polizei geflüchtet und dabei mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Rollerfahrer gegen 13 Uhr auf der Casterfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer gab jedoch Gas, überfuhr eine rote Ampel und versuchte zu flüchten. Die Beamten folgten dem Roller, überholten ihn und reduzierten ihre Geschwindigkeit. Daraufhin kollidierte der Roller mit dem Heck des Streifenwagens, der Fahrer des Zweirads zog sich dabei Verletzungen zu. Laut Polizeiangaben sollen defekte Bremsen an dem Motorroller der Grund für den Unfall gewesen sein. Warum der Mann vor dem Streifenwagen flüchten wollte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

