Rollerfahrer erwischt

Gleich für mehrere Delikte muss sich nun ein 19-jähriger Rollerfahrer aus Viernheim verantworten, der am Platz der Freundschaft am Samstagabend gegen 22.25 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Wie das Polizeipräsidium am Sonntag mitteilte, zeigte der junge Mann drogenspezifische Ausfallerscheinungen. Ein positiver Urintest deutete auf Cannabis-Konsum hin. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der 19-Jährige keinen Führerschein hatte und dass die am Roller angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, dem jungen Mann auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun wegen mehrerer Tatbestände einer Anzeige entgegen. pol/sma

