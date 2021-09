Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Mannheim. Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Auffahrunfall in Mannheim schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 62-jährige Fahrer am Freitagmorgen mit seinem Motorroller auf der Röntgenstraße im Stadtteil Wohlgelegen in Richtung Feudenheim, als eine 62-jährige Autofahrerin aufgrund einer Baustelle und damit zusammenhängender Fahrbahnverengung abbremste. Der Rollerfahrer stürzte nach der Kollision zu Boden und wurde mit seinen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

