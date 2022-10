Roller im Wasser gefunden: Personensuche auf der Friesenheimer Insel

Mannheim. Unter anderem mit einem Hubschrauber ist am Donnerstagvormittag in Mannheim an der Kammerschleuse auf der Friesenheimer Insel nach einer Person gesucht worden, die sich möglicherweise im Neckar befinden könnte. Nach ersten Angaben der Polizei war am Morgen ein Motorroller im Wasser am Uferbereich gefunden worden.

Auch Feuerwehr und DLRG waren mit Booten und Tauchern vor Ort. Der Schiffsverkehr wurde lokal eingestellt, die Kammerschleuse gesperrt. Der Roller wurde geborgen. Taucher suchten im Neckar jedoch vergeblich nach dem möglichen Fahrer.