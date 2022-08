Roller erfasst Fußgänger

Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag beim Überqueren der Fahrbahn in Mannheim-Schönau von einem Rollerfahrer erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-jährige Fußgänger gegen 1.30 Uhr auf dem Tarnowitzer Weg zwischen Lilienthalstraße und Pillauer Straße erfasst und anschließend auf den Boden geschleudert. Dabei erlitt er mehrere Schürfwunden, Prellungen sowie Platzwunden im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Auch der unbekannte Rollerfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen unter Rufnummer 0621/174 77 76 90 in Verbindung zu setzen. red

