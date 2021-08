Rolle des Mietmarkts

Einen Aspekt darf man natürlich nicht vergessen, wenn man die Einkommenssituation in den beiden Städten analysiert: den Wohnungsmarkt. Denn er bestimmt zu einem gewissen Grad mit, wer wo wohnt. Und dabei ist es keine Überraschung, dass die Lage in Heidelberg noch deutlich angespannter ist als in Mannheim.

So landet Heidelberg bei einem bundesweiten Vergleich der Mietkosten in allen Städten mit mehr als 150 000 Einwohnern nach München, Stuttgart und Frankfurt auf dem vierten Rang. Mannheim belegt in der Analyse des Unternehmens F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt immerhin den 18. Platz. Eine normale Bestandswohnung wird der Berechnung nach hier aktuell für einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 9,95 Euro angeboten – ohne Betriebs-, Neben- und Heizkosten. In Heidelberg werden dagegen 12,86 Euro fällig.

„Bei diesen hohen Angebotsmieten können sich viele Menschen mit einem niedrigen und mittleren Einkommen in Heidelberg gar keinen adäquaten Wohnraum leisten“, kritisiert Annett Heiß-Ritter, die Geschäftsführerin des dortigen Mietervereins. „Eine der Folgen ist, dass Familien sehr beengt leben müssen und viele außerhalb der Stadt wohnen und einpendeln.“

Die Stadt versuche zwar, dem entgegenzuwirken. „Die Maßnahmen sind jedoch bei Weitem nicht ausreichend“, findet Heiß-Ritter. Darum fordert sie unter anderem deutlich mehr geförderte Wohnungen: „Die Möglichkeiten auf der Konversionsfläche Patrick-Henry-Village müssen konsequent genutzt werden.“ mig

