Rolke neue Vorsitzende

Sylvia Rolke (Bild) aus Mannheim ist zur Landesvorsitzenden der Freien Wähler gewählt worden. Die Bezirksbeirätin Schwetzingerstadt/ Oststadt setzte sich gegen Uli Bossler, Bezirksvorsitzender Süd-Württemberg, durch, teilte die Partei mit. Die etwa 70 Mitglieder, die am Landesparteitag am Samstag in Mannheim teilgenommen hatten, wählten Rolke mit absoluter Mehrheit. In einer bewegenden Rede habe die 43-Jährige überzeugt. Daraufhin habe es einen minutenlangen stehenden Applaus gegeben, hieß in der Mitteilung.

Auch der jugendpolitische Sprecher der Jungen Freien Wähler (JFW) kommt aus der Quadratestadt: René Weißenberger aus dem Vorstand der Mannheimer Liste (ML) wurde von den Mitgliedern des Landesparteitags bestätigt. red/kpl (Bild: Freie Wähler)