Rolf Miller im Mannheimer Capitol zu Gast

Mannheim. Vorsicht Humorgefahr: „Obacht Miller!“ titelt das neue Programm von Rolf Miller, mit dem der Kabarettist am Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol gastiert. Der Meister der satirischen Halbsätze verspricht darin „ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings, lehnen Sie sich einfach zurück, entspannen Sie in ihrem Kampfanzug, und atmen Sie locker aus der Hose – in die Tüte.“ Zwischen 25,10 und 29,50 Euro kostet es, sich selbst davon ein Bild zu machen (Tickethotline: 0621/3 36 73 33).

