Irgendeinen Ort am Wasser würde Roland Hörner für das Interview wählen, das war klar. Schließlich war der CDU-Bundestagskandidat viele Jahre Hafendirektor. Und so erzählt er am Strandbad, warum es ihn mit 67 Jahren doch noch in die Politik zieht, weshalb er sich einen Bahn-Tunnel für Mannheim wünscht, und wie er mit der Masken-Affäre seines Vorgängers umgehen will.

Herr Hörner,

...