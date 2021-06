Röhren nur einspurig befahrbar

Weil der Fahrlachtunnel saniert werden soll, sind beide Tunnelröhren ab Freitag, 18. Juni, 18 Uhr, nur noch einspurig befahrbar, teilt die Stadt Mannheim mit. Untersuchungen zur Verkehrs- und Betriebssicherheit haben ergeben, dass der Tunnel erhebliche Mängel aufweist. Es wurde festgestellt, dass die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen im Fahrlachtunnel nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. „Um die Verkehrssicherheit und die Nutzung der Tunnelanlage weiterhin zu gewährleisten, wird die gesamte Verkehrslast der Tunnelanlage unverzüglich reduziert“, sagte ein Sprecher der Quadratestadt zu den nun bevorstehenden Maßnahmen.

Dauer noch unklar

Dafür sollen ab Freitag jeweils die linken Spuren der beiden Röhren gesperrt werden, jedoch weiter als Rettungs- und Fluchtwege dienen. Eine Umleitungsempfehlung konnte die Stadt vorerst nicht aussprechen. Auch lagen noch keine Informationen vor, wie lange denn die Arbeiten im Fahrlachtunnel andauern werden.

Der mittlerweile 27 Jahre alte Fahrlachtunnel auf der B36, der die östlich von Mannheim verlaufende B38a mit der über den Rhein nach Ludwigshafen führenden B37 im Westen verbindet, wird an Spitzentagen von bis zu 60 000 Fahrzeugen genutzt. Er ist insgesamt 489 Meter lang und seit 1994 in Betrieb. Wartungs- und Reparaturarbeiten seien regelmäßig erfolgt, so die Stadt. kpl