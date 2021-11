Rockerclub hilft bei Umzug und Tests

Viel Vorbereitung steckte in dem Umzug: Am 9. November schlug die Freireligiöse Gemeinde ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf: den Einzug ins neue Gebäude in der Robert-Funari-Straße 38 auf Franklin. Seitdem ist das Karl-Weiß-Heim direkt gegenüber der Straßenbahn-Haltestelle „Bensheimer Straße“ zu finden. Träger des Pflegeheims ist der Freireligiöse Wohlfahrtsverband Baden mit dem Ortsverband Mannheim. Das Karl-Weiß-Heim wurde 1954/55 in L 10 gegenüber der Lauer’schen Gärten erbaut. „Nun gilt es, heimisch zu werden auf Franklin“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Umzugskisten waren bereits einen Tag zuvor angekommen und ausgepackt, so dass die nach und nach eintreffenden Bewohnerinnen und Bewohner erst nach ihren Sachen ankamen. Mit einem Bus der Jungadler sowie Spezialfahrzeugen wurden die Menschen an ihr neues Zuhause gebracht. Allen stand jeweils eine Betreuungsperson zur Seite: Es waren Mitarbeiter, Angehörige und ehrenamtliche Helferinnen, darunter auch die „Germanen“ vom auf Franklin benachbarten Rockerclub, die bei der Ankunft im neuen Haus sowie dem Corona-Test Hilfestellung leisteten.

Erste Veranstaltungen könnten – sofern es die Corona-Lage zulässt – stattfinden, sobald sich die Wogen nach dem Umzug geglättet haben. Unter anderem hatte die Freireligiöse Gemeinde mit einem „umfangreichen“ Wasserschaden im Untergeschoss zu kämpfen. Eine offizielle Eröffnung des neuen Karl-Weiß-Heims ist für das kommende Jahr vorgesehen.