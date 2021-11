RNV plant verstärkte Kontrollen

In Wartestellung ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV): Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte beschlossen, dass aufgrund der angespannten Corona-Situation künftig in Bussen und Bahnen die 3G-Regel eingeführt werden soll. Wann das in Baden-Württemberg sein wird, ist noch offen. Derzeit gilt auch in Bussen und Bahnen der RNV, aber genauso an den Haltestellen lediglich die Maskenpflicht.

Bus und Straßenbahn der RNV in der Innenstadt. © Christoph Blüthner

Sobald die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) eingeführt wird, werde das Unternehmen die Zahl der Kontrollen erhöhen, sagte am Freitag ein RNV-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Die Kontrollen seien aber nur stichprobenartig möglich und „effektiv nur bei Unterstützung der Ordnungsbehörden“.

„Durchschlagskraft begrenzt“

RNV-Mitarbeiter allein könnten Fahrgäste ansprechen und solche, die gegen die Regeln verstoßen, der Fahrzeuge verweisen. Sanktionieren könne man aber nicht. „Wir tun, was wir können, aber unsere Durchschlagskraft ist begrenzt“, sagte der Sprecher.

Am Donnerstag hatte der Erste Bürgermeister Christian Specht im Gemeinderat skizziert, wie die Überprüfung der Nahverkehrskunden ablaufen könnte. Bei mehreren Eingängen wie in Straßenbahnen würden das Fahrkartenkontrolleure übernehmen, bei Bussen in eher ländlichen Bereichen womöglich die Fahrer – allerdings sei auch wichtig, Verspätungen zu vermeiden.

Ein „MM“-Leser hatte sich kürzlich bei der Redaktion beschwert, dass die RNV in den Straßenbahnen keine Ansagen mit Hinweis zur Maskenpflicht mehr abspiele. Gerade jetzt wäre dies dringend notwendig. In den Bahnen werde gegessen und getrunken, zudem sei es immer noch nicht bekannt, dass die Maske über der Nase getragen werden muss. Die RNV sagte der Redaktion auf Anfrage, dass die Ansagen wieder aktiviert werden. stp/sma