Rnv kündigt zusätzliche Fahrten zum Mannheimer Maimarkt an

Mannheim. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat zusätzliche Fahrten während des diesjährigen Mannheimer Maimarkts angekündigt. Wie die rnv mitteilt, werden die Zusatzfahrten auf der Straßenbahnlinie 6/6A sowie auf den Buslinien 45 und 50 von Samstag, 30. April, bis Dienstag, 10 Mai, angeboten. Die Linie 6/6A wird hierfür täglich von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr verlängert bis zur Haltestelle Maimarkt, um so eine Direktverbindung zu ermöglichen. Zusätzlich zu den Fahrten der Linie 6/6A verkehrt täglich von 8 Uhr bis 19 Uhr die Maimarktlinie 9 im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof und SAP Arena S-Bahnhof. Die Buslinien 45 und 50 fahren an den Maimarkttagen zwischen SAP Arena S-Bahnhof und Waldhof so, dass ein überlagerter 10-Minuten-Takt entsteht. Auch in diesem Jahr wird wieder das VRN-Maimarkt-Kombiticket an allen Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen angeboten, welches neben den Fahrten auch den Eintritt für den Maimarkt beinhaltet.

