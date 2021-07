RKI-Zahlen: Corona-Inzidenzwert in Mannheim wieder zweistellig

Berlin/Mannheim. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die 7-Tage-Inzidenz für Mannheim am Donnerstag mit einem Wert von 10,0 angegeben. Am Mittwoch lag der RKI-Wert bei 8,4. Zehn Corona-Neuinfizierte nahm das Institut in seiner Statistik auf.

Die RKI-Zahlen sind maßgebend für die Corona-Maßnahmen. Liegt der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über der Grenze von 10, würde Mannheim in die Öffnungsstufe 2 der baden-württembergischen Landesverordnung rutschen. Damit würden wieder mehr Einschränkungen in der Quadratestadt gelten.

Die Inzidenz und die Fallzahlen des RKI werden morgens veröffentlicht und beinhalten die Zahlen des Vortages. Der Inzidenzwert kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. Die Verwaltung hatte für Mittwoch (Stand 16 Uhr) neun neue Fälle vermeldet. Daraus ergab sich - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - eine 7-Tage-Inzidenz von 9,7. Am Dienstag lag die Inzidenz nach den Zahlen der Stadt bei 8,4.

Die RKI-Inzidenzen der letzten 14 Tage für Mannheim können Sie hier einsehen.

