„Risikogruppe“ löst „Alte Schachteln“ ab

Als Ulrike Thomas 2019 für ihr (inzwischen vergriffenes) Buch „Alte Schachteln“ 20 Mannheimerinnen im Alter zwischen 70 und 88 Jahren interviewte, da spürte sie Lebenslust und Energie. Und so drängte sich für die Psychotherapeutin geradezu auf, in den Mittelpunkt ihres Romans mit der Corona-Pandemie als erzählerischem Hintergrund drei befreundete, alleinlebende Frauen jenseits der Siebzig zu stellen – Titel: „Die drei von der Risikogruppe“.

AdUnit urban-intext1

Wie verändert sich das Leben, wenn man plötzlich als „vulnerabel“ gilt und zu Hause bleiben soll? Was bedeutet Stillstand, wenn unklar ist, wie viel Zeit zum Nachholen überhaupt noch bleibt? Fragen wie diese ziehen sich einem roten Faden gleich durch die 314 Seiten umfassende Geschichte, in der sich Realität und Fiktion vermischen.

Die promovierte Diplom-Psychologin hat im März vergangenen Jahres begonnen, ein Mannheimer Pandemie-Tagebuch zu führen, und ihre drei Protagonistinnen entwickelt. Die Biografien von Billy, Leo (eigentlich Leonore) und Brigitte sind erdacht, aber nicht komplett erfunden. Ulrike Thomas hat sich auch, aber nicht nur, von Schicksalen inspirieren lassen, die sie im Laufe der Jahre kennengelernt hat.

Der Roman sei für sie „wie eine Eigentherapie“, erklärt die Autorin, die Schreiben als „Ausgleich und Ventil“ empfindet. Schließlich haben auch der aus der Pfalz stammenden und seit Jahrzehnten in Neuostheim lebenden Mittsechzigerin die Corona-Einschränkungen mit der Folge wegbrechender sozialer Kontakte zu schaffen gemacht. In dem Buch-Vorwort ist von „Beklemmung im eingeengten Raum“ und „dem Gefühl, kostbare Zeit zu verschwenden wie zu verlieren“ die Rede. Ulrike Thomas hat sich von solcherart Emotionen nicht unterkriegen lassen und ihren persönlichen Weg gefunden, mit der Pandemie umzugehen: „Ich habe Kreativität als Schlüssel entdeckt, um aus einer Blockade herauszufinden.“ Diese Botschaft möchte sie an „alle Älteren und die, die es werden wollen“ weitergeben.

AdUnit urban-intext2

„Ich sehe schon, das Sterben muss warten“, heißt es im vorletzten Satz der Geschichte von Billy, Leo und Brigitte. Und wie es für die drei Mannheimerinnen jenseits der 70, aber noch unter 80 weitergeht, daran schreibt Ulrike Thomas gerade. Es wird ihr vierter Roman. 2013 hat sie „Der Schöne und das Biest“ und 2016 „Der fehlende Mann“ herausgebracht. Ihr Roman „Die drei von der Risikogruppe“ („Book on Demand“) kann über Buchhandlungen bestellt werden und kostet 12 Euro.