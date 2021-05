Die Gewalt in Nahost beschäftigt die Menschen auch in Mannheim. Stadtrat Chris Rihm (Grüne), Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Rhein-Neckar, sieht in dem Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel „eine Eskalation in noch nie da gewesenem Ausmaß“, die deshalb so schockiere, „weil sie bewusst mit größtmöglichem Schaden für die zivile Bevölkerung ausgeführt wird.“ Rihm: „Das ist eindeutig Terror.“

Die Tatsache, dass Israel in den vergangenen Jahren zunehmend um Friedensabkommen mit benachbarten Staaten bemüht war und auch arabische Politiker an der Regierungsbildung beteiligt werden sollten, habe Mächten wie Katar, der Türkei, Iran und Syrien, aber auch Russland offensichtlich nicht geschmeckt. „Hier geht es schon lange nicht mehr um Siedlungspolitik – in Israel werden handfeste geopolitische Interessen anderer verhandelt, die zu einer Gewaltspirale geführt haben“, so Rihm.

Erster Bürgermeister Specht schreibt an Amtskollegin in Haifa Erster Bürgermeister Christian Specht hat an Einat Kalisch Rotem, Oberbürgermeisterin von Mannheims israelischer Partnerstadt Haifa, einen offenen Brief gerichtet. „Selbstverständlich anerkennen wir ausdrücklich das Recht des israelischen Staates, sich gegen Raketenbeschuss und andere Formen von Gewalt gegen seine Zivilbevölkerung und sein Militär zur Wehr zu setzen“, heißt es in dem Schreiben. Nach einem baldigen Ende der Kämpfe wolle man die Stadt bei der innergesellschaftlichen Aussöhnung unterstützen. lang

Dass die Hamas dabei in Kampfhandlungen zum perfiden Mittel greife, Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde zu verwenden, um Israel zu diskreditieren, sei Ausdruck einer bedenklichen Entwicklung, zu der auch Deutschland viel zu lange geschwiegen habe: „In unserer Demokratie wird leider häufig erst dann gehandelt, wenn nicht mehr relativiert werden kann. Das bezahlen wir nun auch mit Vorfällen im eigenen Land. Es ist höchste Zeit, sich selbst an die Nase zu fassen und zu handeln“, wie der Vorsitzende klarstellt.

Auch Sinisa Toroman, der den international agierenden Israeli Business Club mit Sitz in Mannheim leitet, sieht in den Angriffen allein den verzweifelten Versuch der Hamas, sich als Schutzmacht aller Palästinenser zu profilieren. „Wir reden hier über Problemlagen, die politische Lösungen brauchen. Dass 2000 Raketen mit einer solchen Lösung nichts zu tun haben, liegt auf der Hand“, so Toroman gegenüber dieser Redaktion.

Ganz anders sehen das die in der Nahostgruppe Mannheim engagierten Mitglieder. Zwar werden die Beschüsse auch von Dieter Kattermann als „unerträgliche Taten“ gekennzeichnet – diese hätten ihre Wurzel jedoch tief in der Geschichte Palästinas. Die israelische Besetzung sei der „Stachel in der Seele dieses Volkes“, der nie gezogen worden sei. Dass es unter diesen Voraussetzungen zu Waffengewalt komme, sei für ihn „nicht akzeptabel, aber nachvollziehbar“. Beide Seiten hätten sich dafür vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verantworten –wenngleich klar sein müsse, dass das Maß, mit dem Israel zurückschlage, das Zehnfache an Vernichtung auslöse. Der Wissenschaftler und Menschenrechtler Abed Schokry, mit dem die Nahostgruppe in Verbindung steht, berichtete am Freitag von heftigen Angriffen der israelischen Armee auf Gaza.

Deutlich differenzierter betrachtet Robert Karpel die Lage. Als Stadtarchitekt Haifas und langjähriger Berater des ehemaligen Bürgermeisters Yona Yahav kennt er viele Entwicklungen und weiß, dass Provokationen vonseiten der Hamas ihre eigene Kultur hätten. Karpel berichtet von Brandballons, mit denen ganze Ernten vernichtet wurden, kontinuierlichem Raketenbeschuss und Desinformation. Der Hamas sei es etwa zum wiederholten Mal gelungen, der arabischen Bevölkerung in Israel einzureden, der Staat habe eine Enteignung der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem im Sinn – Eskalation und Ultimatum inklusive.

Die Folgen seien verheerend. Der Raketenbeschuss sei da nur die Spitze des Eisbergs: „Sie müssen sich das so vorstellen: Aus Ludwigshafen kommen wöchentlich Bomben nach Mannheim, und am Ende wird ihre Stadt dafür verantwortlich gemacht, dass Gewalt entsteht, weil sie sich verteidigen muss.“

