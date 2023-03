Riesenfund an Schmuck

Die Polizei Mannheim hat zahlreiche Wertgegenstände – mutmaßliches Diebesgut – am Rheinufer gefunden und sucht jetzt die rechtmäßigen Eigentümer. Nach Hinweisen einer Spaziergängerin stellten Beamte bereits am 8. Januar am Stephanienufer einen Tresor, potenzielles Aufbruchswerkzeug, diverse Dokumente, Zertifikate und Schmuckstücke sicher, teilt das Polizeipräsidium mit. Wie Tresor und Schmuck dort landeten, war zunächst noch unklar. Ein Teil der Wertgegenstände konnte einem Einbruch über Silvester auf dem Lindenhof zugeordnet werden. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die übrigen Schmuckstücke aus weiteren Einbrüchen stammen. juko/dpa

Info: Fotos der Wertgegenstände unter bit.ly/42iIyuP