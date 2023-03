Riesenfund an gestohlenen Schmuckstücken am Mannheimer Rheinufer

Mannheim. Die Polizei hat zahlreiche Wertgegenstände, mutmaßliches Diebesgut, am Rheinufer in Mannheim gefunden und sucht jetzt die rechtmäßigen Eigentümer. Nach Hinweisen einer Spaziergängerin stellten Polizeibeamte bereits am 8. Januar am Stephanieufer einen Tresor, potentielles Aufbruchswerkzeug, diverse Dokumente, Zertifikate und Schmuckstücke sicher, teilt das Polizeipräsidium mit. Die Wertgegenstände lagen überall im Uferbreich bis ins Wasser verteilt. Wie Tresor und Schmuck dort landeten, war zunächst noch unklar.

Ein Teil der Wertgegenstände konnte einem Einbruch über Silvester in Lindenhof zugeordnet werden. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die restlichen Schmuckstücke auch aus weiteren Einbrüchen oder Diebstahlsdelikten stammen. Fotos der Wertgegenstände sind auf der Homepage der Polizei zu sehen. Etwaige Eigentümer wurden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.