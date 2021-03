Mannheim. (Hinweis: Nicht alle Kandidierenden haben auf die Fragen im Laufe der von uns gesetzten Frist geantwortet, daher tauchen hier nicht alle Kandidierenden auf. Zudem war es den Kandidierenden vorbehalten, auf Fragen nicht zu antworten.)

Fragen, die einzelnen Kandidierenden gestellt wurden:

An Elke Zimmer (Grüne)

Frage: Andere Parteien haben sich zum Thema Rheindammsanierung schon festgelegt.

Ich möchte von Ihnen und Ihrer Partei eine klare Position zur Rheindammsanierung wissen. Welche Lösung wird priorisiert und unterstützt.

Antwort Elke Zimmer: Als Mannheimer Abgeordnete und Stadträtin beschäftige ich mich schon seit Beginn der Planungen mit der Rheindammsanierung. Dass die Dammsanierung notwendig ist, steht außer Frage, denn in Zeiten zunehmender Starkregen- und Hochwasserereignisse auf Grund des menschengemachten Klimawandels, bleibt uns leider keine andere Wahl, als entsprechende Vorkehrungen für den Katastrophenfall zu treffen. Klar war immer, dass der Erhalt der Bäume, wo immer das möglich ist, von mir und den Mannheimer GRÜNEN unterstützt wird. Genau so deutlich war und bin ich in der Positionierung, dass der Schutz von Menschenleben Vorrang hat. Ich bin froh, dass wir in unserem Einsatz für den Erhalt von Bäumen einen starken Rückhalt in der Bevölkerung erfahren, der noch vor einigen Jahren so nicht denkbar gewesen wäre.

Ich bin froh, dass nun bald das Planfeststellungsverfahren in den kommenden Tagen durch die Zustellung der entsprechenden Unterlagen an die Stadt Mannheim, bzw. die Untere Wasserbehörde nun an dem Punkt angelangt ist, an dem das formelle Beteiligungsverfahren startet. Wichtig ist mir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass mit der Einbringung der Unterlagen durch das CDU-geführte Regierungspräsidium Karlsruhe keine Festlegung erfolgt. Im Gegenteil. Jetzt ist der Zeitpunkt für weitere Variantenuntersuchungen und die Beauftragung weiterer Gutachten. Die Spundwandlösung muss zugunsten des Baumerhalts weiter untersucht werden. Darin sind wir GRÜNE vor Ort uns einig.

Frage: Ich bin erschüttert, dass Sie als Kanditatin der Grünen Partei in Mannheim Süd die Rheindamm-Sanierung nicht erwähnen. Der Umweltminister Baden-Württemberg beantwortet einen Brief aus Mannheim zu diesem Thema erst gar nicht. Wie will die Grüne Partei Stimmen aus Mannheims Süden erhalten ? Gestern, Samstag 20.2.2020 berichtet der Mannheimer Morgen, dass es Alternativen geben kann, die eine Massenhafte Fällung alten Baumbestandes erspart und schneller, sicherer und billiger realisiert werden kann. Von Ihnen kein Wort dazu ?



Antwort Elke Zimmer: Zunächst möchte ich voranstellen, dass ich mich als Mannheimer Abgeordnete und Stadträtin seit Beginn der Planungen mit der Thematik befasst und an zahlreichen Veranstaltungen und Gesprächen teilgenommen habe. In all meinen Pressemitteilungen und Abgeordnetenbriefen an die Landesregierung habe ich stets klar den Erhalt der Bäume gefordert, wo immer das möglich ist. Genau so entschieden war und bin ich in der Positionierung, dass der Schutz von Menschenleben Vorrang hat. Daran hat sich nichts geändert und ich halte es im höchsten Maße für unverantwortlich ein so wichtiges Thema als Wahlkampfthema zu verwenden. Hier wird in meinen Augen mit den Ängsten der Menschen gespielt. Denn das eigentliche Planfeststellungsverfahren beginnt in den kommenden Tagen durch die Zustellung der entsprechenden Unterlagen an die Stadt Mannheim, bzw. die Untere Wasserbehörde. Erst jetzt sind wir an dem Punkt angelangt ist, an dem das formelle Beteiligungsverfahren startet. Jetzt ist der Zeitpunkt für weitere Variantenuntersuchungen und die Beauftragung weiterer Gutachten. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt für die weitere Debatte gekommen und dieser stelle ich mich selbstverständlich. Meine Forderung dabei ist, dass die Spundwandlösung zugunsten des Baumerhalts weiter untersucht werden muss. In meinem Einsatz für den Waldpark, für die Bäume und für die Menschen in Mannheim, deren Existenz durch einen Dammbruch gefährdet würde bin ich weiter präsent in der Diskussion um die beste Lösung.

An Alfried Wieczorek (CDU)

Frage: Werden Sie sich um Alternativen bemühen, die eine massenhafte Fällung alten Baumbestandes verhindern kann? Der Mannheimer Morgen berichtet von einer laufenden Machbarkeitsstudie, die eine sichere, schnellere und billigere Durchführung bietet

Antwort Alfried Wieczorek: Die Erhaltung des Baumbestandes am Rheindamm hat für mich höchste Priorität, weil dieses wichtige Naherholungsgebiet sowohl für die Mannheimer Bevölkerung als auch im Sinne des Umweltschutzes immens wichtig ist. An den Stellen, an denen der Baumbestand den Rheindamm stark tangiert, soll meines Erachtens mit Spundwänden die Sicherung des Rheindammes vorgenommen werden. Dies ist sicherlich teurer als die vorgesehenen Maßnahmen, aber für die Erhaltung dieses außerordentlich wichtigen Erholungsgebietes dringend erforderlich.

An Lennart Christ (CDU)

Frage: Was halten Sie persönlich von der Plakatierungsrichtlinie der Stadt Mannheim? Denn Fakt ist: Nachdem Sie bereits bei der Kommunalwahl deutlich überplakatiert haben ist nun - bei der Landtagswahl - genau das gleiche Phänomen zu betrachten.

Antwort Lennart Christ: Die neue Plakatierungsrichtlinie trägt sehr gut dazu bei, fehlerhafte Plakatierung einzudämmen. Das Einhalten der Plakatierungsrichtlinie ist mir und uns als CDU Mannheim sehr wichtig, und die überschaubaren Beanstandungen wurden bisher umgehend beseitigt.



An Robert Schmid (AfD)

Frage: Guten Tag Herr Schmidt, wie beurteilen Sie die Fokussierung auf EMobilität, speziell von Mercedes dle Umrüstung Ihrer Produktion darauf? Wie geht die AFD zukünftig mit Ihrem Rechtsextremen Flügel um, gibt es Pläne dazu? Was können Sie und Ihre Partei der Grünen Ideologie entgegensetzen?

Antwort Robert Schmid: Der Winter hat uns gezeigt, dass nicht nur die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien, sondern auch die E-Mobilität stark vom Wetter beeinträchtigt wird. Es hat sich gezeigt, dass E-Mobilität allenfalls eine Nische im Stadt- und Nahverkehr ausfüllen kann, also der Bereich, den man auch gut durch den ÖPNV abdecken kann. Eine umfangreiche Förderung lehnen wir daher ab. Dass Daimler durch die Politik (Abgasnorm VII) dazu gezwungen wurde, das Busmotorenwerk zu verkaufen, war ein Fehler, der nicht nur Daimler schwächen wird, sondern auch den Produktionsstandort Mannheim.

Der Flügel ist aufgelöst, erste Protagonisten sind schon ausgeschlossen, weitere Ausschlussverfahren sind anhängig. Dieser Trend wird sich fortsetzen, denn je größer die Partei wird, umso weniger Einfluss haben Radikale.

Grüner Ideologie kann man nur Vernunft und Aufklärung entgegensetzen. Abraham Lincoln hatte recht: „Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen“. Die Menschen lassen sich nicht ewig blenden.

An Martina Irmscher (Freie Wähler)

Frage: Zu Ihren Ausführungen im Fragebogen zum Thema Bahnlärm: Titel Reduzierung Bahnlärm. Wunderbar, eine sehr gute Idee, aber nur einseitig betrachtet. Der größte Teil unserer Bevölkerung fordert mehr Warentransport auf die Schiene. Es kann nicht sein, dass in unserem hochentwickelten Land nur noch 5-Achser-LKWs das Straßenbild gestalten und mit über 50 t zul. Gewicht auf Straßen fahren, welche mal für 30 t gebaut wurden. Dann jammert die Gesellschaft über Bahnlärm, welcher sich nachweislich in den letzten Jahren zusehends durch moderene Fahrzeuge stark verringert hat. Wo bleibt bei dem Angriff auf die Bahn hier die Ökologie? Hören und sehen unsere Politiker den Straßenlärm und die damit verbundenen Gefahren in Ihren Rathäusern nicht? Es ist ja sooo einfach, auf Probleme theoritisch hinzudeuten. Die Lkw-Lobby dankt es Ihnen....täglich, wenn Pkws auf parkende Lkws auf der BAB sich gegenseitig ins Gehege kommen. Ich bin mal gespannt wann die Politik hier ihre Brille abseztzt.

Antwort Martina Irmscher: Die FREIEN WÄHLER sind für einen Ausbau der Schiene und mehr Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger! Geht nicht? Doch, wenn man Klimaschutz ernst nimmt und entsprechende Gesetze anwendet, dann wird sich ein zukunftsfähiger Schienenverkehr und Lärmschutz nicht ausschließen. Das bislang ignorierte Klimaschutzgesetz ist bei den Jahrhundert-Bahnplanungen Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe anzuwenden, um das Klimaschutzziel 2030, eine Steigerung des Güterverkehrs um ein Drittel und einer Verdopplung der Fahrgastzahlen, zu erreichen. Dann bliebe es nicht nur bei leeren Worten bei der oft wiederholten Forderung "Mehr Warentransporte auf die Schiene". Auch die Landesregierung könnte ihrem eigenen Klimaschutzziel, der Verdopplung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr, näher kommen. Außerdem würde die moderne Stadt Mannheim und die Metropole als innovativer Wirtschaftsstandort profitieren.

Für die zusätzlichen Kapazitäten müsste in Mannheim, wie von der Stadtverwaltung gefordert, ein Güterzugtunnel gebaut werden. Die Lärmreduktion bei "leisen" Güterzügen durch Kunststoffbremsen sind nachweislich 3,8 Dezibel, wir haben aber ein 95 Dezibel Problem, wenn das Fünffache an Güterzügen - nach bisherigen Prognosen und Planungen insgesamt 250-280 Güterzüge täglich - oberirdisch mitten durch die Stadt rollen würden. Zum Vergleich wäre es so, als würde man eine 4-spurige Autobahn durch die Stadt bauen. Lärm macht krank, und dieser sollte, wo immer es geht, vermieden werden. Auch in Mannheim! Die FREIEN WÄHLER treten bei der Landtagswahl an, weil sie dafür sorgen werden, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen.

Fragen, die Leser an alle Kandidierenden stellten:

Frage 1:

Werden Sie sich persönlich dafür einsetzen, dass im neuen Lobbyregister des Landtags BW für den Wähler offen und transparent erkennbar wird, welche Lobbyarbeit der einzelne Landtagsabgeordnete in welchen Funktionen welcher Organisationen für die Interessen von Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften aller Couleur erbringt?

Die daraus resultierenden personellen Abhängigkeiten und Interessenlagen des zu wählenden Landtagskandidaten sind für den Wähler von hohem Interesse. So sind - nur als Beispiel - die beiden christlichen Großkirchen der größte Arbeitgeber in Deutschland.

Antwort Alfried Wieczorek (CDU): Ich bin in diesem Bereich absolut für Transparenz, da es das Vertrauen der Bürger in die Entscheidungsfindung und Mitbestimmung stärkt. Interessenvertretung ist legitim und soll nicht per se beschränkt werden. Allerdings ist es wichtig, dass das Zustandekommen der politischen Entscheidungen transparent von der Bürgerschaft nachvollzogen werden kann. Das Lobbyregister wurde in Baden-Württemberg mittlerweile beschlossen, die konkrete Ausgestaltung wird die nächste Landesregierung zeitnah in Angriff nehmen. Das Lobbyregister sollte dann aber nicht nur für Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften gelten, sondern allgemein Gültigkeit haben – damit auch für Gewerkschaften, den paritätischen Wohlfahrtsverband und viele mehr.

Antwort Lennart Christ (CDU): Offenheit und Transparenz sind mir in einer Demokratie besonders wichtig. Dass sich also die Fraktionen der CDU, der Grünen, der SPD und der FDP auf die Einführung eines Lobbyregisters geeinigt haben, begrüße ich sehr. Der Vorschlag der CDU-Fraktion ging sogar weiter als der aktuelle Entwurf und sah vor, die Ausnahmen von der Registrierungspflicht auf ein Minimum zu reduzieren.

Antwort Robert Schmid (AfD): Ja. Die AfD setzt sich stark für Transparenz ein. Jeder, der bei der AfD für ein Mandat kandidieren möchte, muss vor seiner Wahl zum Kandidaten eventuelle Abhängigkeiten offenlegen. Das gilt für Verbindungen zu allen Lobbygruppen und Organisationen, nicht nur für Kirchen.

Antwort Boris Weirauch (SPD): Der Landtag von Baden-Württemberg hat auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion als erstes Bundesland ein Transparenzgesetz beschlossen, wonach sich Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter in ein öffentliches Register beim Landtag einzutragen haben. Das stärkt Transparenz und Vertrauen in die parlamentarische Willensbildung. Zudem ist die Landesregierung zukünftig per Gesetz verpflichtet, in geeigneter Weise darzulegen, ob und inwieweit Organisationen etwa durch Gespräche Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse nehmen. Darüber hinaus sind Landtagsabgeordnete bereits jetzt verpflichtet, berufliche und ehrenamtliche Tätigkeiten vollumfänglich offenzulegen. Hier gilt es in der kommenden Legislatur weitere Verbesserungen vorzunehmen, etwa hinsichtlich einer transparenteren Veröffentlichung beruflicher Nebeneinkünfte.

Frage 2: Setzen Sie sich persönlich dafür ein, dass die Ablösung der altrechtlichen Staatsleistungen an Großkirchen sowohl OHNE die von FDP, Grünen und Linken in deren Gesetzentwurf genannten hohen Ablösesummen als auch UNVERZÜGLICH erfolgt?

Frage 3: Unterstützen Sie persönlich das diesbezüglich laufende Petitionsbegehren hierzu? https://www.openpetition.de/petition/online/ende-der-gehaltszahlungen-kirchlicher-amts-und-wuerdentraeger-aus-steuermitteln www.staatsleistungen-beenden.de

Antwort Elke Zimmer (Grüne) zu Fragen 2 und 3:

Unsere GRÜNE Bundestagsfraktion hat aktuell gemeinsam mit den Fraktionen der FDP und der Linken den Entwurf eines "Grundsätzegesetztes zur Ablösung der Staatsleistung" eingebracht. Dieser wurde zur weiteren Beratung an den entsprechenden Ausschuss verwiesen. Als Landespolitikerin bin ich in diesem Prozess nicht beteiligt. Wichtig ist mir ein konstruktiv-kritischer Dialog mit den christlichen Kirchen. Die unzähligen Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden schaffen Orte der Begegnung und tragen oft wesentlich zur Stärkung des sozialen Klimas und des wertschätzenden Umgangs bei. Auch die vielen karitativen Einrichtungen und die Unterstützung von Geflüchteten ist ohne den Einsatz der kirchlich Engagierten und organisierten Menschen kaum denkbar. Nichtsdestotrotz halte ich z.B. die Sonderstellung im Arbeitsleben nicht mehr für zeitgemäß.

Antwort Alfried Wieczorek (CDU) zu den Fragen 2 und 3: Die Kirchen erfüllen nach wie vor eine wichtige gesellschaftliche Rolle, ebenso wie z.B. die Gewerkschaften oder der paritätische Wohlfahrtsverband. Ein Gegeneinander Ausspielen halte ich hier für wenig zielführend, weshalb ich auch die Petition nicht unterstütze. Um das Thema der gesellschaftlichen Relevanz noch einmal deutlich zu machen, möchte ich betonen, dass die Mitgliederzahl von FDP, Grünen und Linken zusammen nur ein Bruchteil derer darstellt, die in religiösen Gemeinschaften organisiert sind.

Antwort Lennart Christ (CDU) zu den Fragen 2 und 3: Sowohl die Große Koalition als auch die Kirchen zeigen sich für eine Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen bereit. Eine schlichte Beendigung der Staatsleistungen - wie es beispielsweise die Bundestagsfraktion der AfD fordert - halte ich vor dem Hintergrund der Beiträge, die die Kirchen und Religionsgemeinschaften für unser aller Gemeinwohl leisten, für falsch. Wir brauchen hier eine Konsenslösung zwischen dem Bund, den Ländern und den Kirchen.

Antwort Robert Schmid (AfD) zu den Fragen 2 und 3: Ja. Die Zahlungen erfolgen seit 1803, teilweise schon seit 1648. Seit der Weimarer Republik besteht ein Verfassungsauftrag, sie zu beenden. Nichts ist geschehen. Schluß damit. Ich finde die Petition gut und unterstützenswert. Aber falls ich in den Landtag komme, interessiere ich mich auch für einen Sitz im Petitionsausschuß. Um für diesen Fall keine Befangenheit herzustellen, werde ich nicht unterzeichnen.

Frage 4: Meine Fragen beziehen sich auf die Themen: Lebenskunde, Ethik, Religion. Vorausgeschickt: In Mannheim beträgt der Anteil der institionalisierten Religionen (Christen, Mohamedaner, Juden) zwischen 40 und 50 Prozent der Gesamt-Bevölkerung - mit abnehmender Tendenz , darunter ein nicht unbeträchtlicher Anteil von - in religiösen Fragen - gleichgültigen Menschen. Umso wichtiger ist es, wenigstens im Schulbereich die Voraussetzungen zu schaffen , die o. g. Themen wertneutral zu behandeln (Vorstellung aller Religionen).

Hierzu bedarf es -- einer entsprechenden Lehrer - Ausbildung

-- eines Regel - Schulfaches ab Grundschulen

-- eines humanistisch ausgerichteten Einzelunterrichtes ohne Dogmen

vor der Mündigkeit incl. Wahlfreiheit der Jugendlichen .

Des weiteren streben die Freireligiösen ( frei in der Wahl der Religion/Weltanschauung ) /Humanisten eine stärkere Repräsentanz in kommunalen und Landesgremien an und suchen Parteienunterstützung . In Mannheim sind wir über den Paritätischen Wohlfahrtsverband an der Alten - und Kinderbetreuung , einer Sozialstation , Ausländer - Begleitung sowie bei der Gestaltung von Lebensfeiern beteiligt . Internationale Vernetzung freiheitlicher Bewegungen . Angestebt wird ferner eine stärkere Einbindung in Fernseh- und Rundfunkprogrammender öffentlichen Sender. Sind Sie bereit, uns im Falle Ihrer Wahl , in den o. a.Anliegen zu unterstützen ?

Antwort Elke Zimmer (Grüne): Gerade für Mannheim mit seinem hohen Anteil an Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Religionen ist es ganz entscheidend, dass in der nächsten Legislatur der Ethikunterricht weiter ausgebaut wird. Das ist unbedingt notwendig, damit über elementare philosophische Fragen, über Fragen der Verantwortung, über Normen und Werte gesprochen werden kann. Die Bildungspläne für die Grundschule müssen dazu zügig fertiggestellt werden und die Fortbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer beginnen.

Hier in Mannheim kann man sehen, dass die Freireligiöse Gemeinde vielfältig im sozialen Leben der Stadt verankert ist und Verantwortung wahrnimmt. Daher bin ich gerne bereit Gespräche mit Ihnen zu führen um gemeinsam zu überlegen, wie eine weitergehende Repräsentanz auf Landesebene aussehen kann.

Antwort Alfried Wieczorek (CDU): Ich finde es gut, dass Ihre Interessen bereits über den paritätischen Wohlfahrtsverband, der eine große Bedeutung hat, vertreten sind. Weitere Lobbyarbeit im gesellschaftlichen Bereich ist dann möglich, wenn die unterschiedlichsten Strömungen der weltanschaulichen Gruppen sich zu einer zahlenmäßig gesellschaftlich relevanten Gruppe zusammengeschlossen haben. Derzeit sind hier lediglich divergierende Einzelinteressen ersichtlich, die sich nicht wie bei den großen Religionsgemeinschaften auf eine millionenstarke Mitgliederzahl berufen können.

Antwort Lennart Christ (CDU): Die Vermittlung von Werten und Normen im Schulbereich halte ich - in der aktuellen Form - für wichtig und richtig. Die Betrachtung dieser Werte und Normen im Rahmen der Fächer Religion und Ethik erachte ich als die beste Lösung.

Antwort Robert Schmid (AfD): Organisationen, die die freie Wahl von Religionen und Weltanschauungen zum Grundsatz haben, stehe ich positiv gegenüber. In der AfD sind alle Personen willkommen, die auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen und unser Parteiprogramm mittragen. Es ist uns egal, ob Sie einer Religion angehören und welcher, solange Sie nicht radikal sind. Eine wertneutrale Behandlung des Themas Religion und Weltanschauung an Schulen werde ich unterstützen.

Antwort Boris Weirach (SPD): Die grundgesetzlich verbriefte Glaubensfreiheit beinhaltet auch das Recht „nicht zu glauben“ im herkömmlichen, institutionalisierten Sinne der Weltreligionen. Das freireligiöse Engagement verdient dementsprechend ebenso Unterstützung im öffentlichen und sozialen Leben unseres Landes. Dies umfasst auch Fragen der Repräsentanz in öffentlich-rechtlichen Gremien oder eine gleichberechtigte Förderung in der Altenpflege oder der sozialen Arbeit.

Frage 5: Was bedeutet für Sie soziale Gerechtigkeit? In Art. 23 der Charta der Menschenrechte steht, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. In BW werden Junglehrer in den Ferien nicht bezahlt, an den Hochschulen, besonders an den Musikhochschulen im Land werden Lehrbeauftragte trotz gleicher Qualifikation und gleicher Arbeit seit vielen Jahren prekär beschäftigt. Die Politik in Stuttgart hat dazu nur eine Begründung, für eine Änderung habe man kein Geld. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Antwort Elke Zimmer (Grüne): Die Umsetzung sozialer Gerechtigkeit hat für mich einen hohen Stellenwert. Das beginnt bereits in der Bildungspolitik. Hier setze ich mich für gerechte Bildungschancen für alle Kinder ein. Die Situation der Junglehrer*innen stellt sich so dar, dass das Referendariat mit dem Ende des Schuljahrs beendet wird und damit der Vertrag endet. Mit Beginn des neuen Schuljahres beginnt ein neuer Vertrag, im Regelfall als Studienassessor*in. Diese jungen Lehrer*innen werden dann selbstverständlich auch in den Ferien bezahlt. Wichtig ist mir auch die Verantwortung für die Zukunft unserer Wissenschaftslandschaft. Mit dem neuen Hochschulfinanzierungspakt fließen insgesamt über die fünfjährige Vertragslaufzeit 1,8 Milliarden Euro an frischem Geld an unsere Hochschulen. Faire Beschäftigungsbedingungen, mehr unbefristete Stellen, mehr Chancengleichheit, sind auch im Wissenschaftsbereich Bausteine von sozialer Gerechtigkeit - und dies muss aus diesem zusätzlichen Geld umgesetzt werden.

Die Musikhochschulen haben sich in diesem Pakt dazu verpflichtet, durch die Ausbringung zusätzlicher hauptamtlicher Lehrdeputate bis 2025 den Anteil von Lehraufträgen, und damit prekärer Beschäftigung, zu senken. Jede Musikhochschule muss jetzt zügig ein Konzept vorlegt, in welchen Schritten und mit welchen Maßnahmen dieses Ziel erreicht werden wird.

Antwort Alfried Wieczorek (CDU): Im Falle meiner Wahl werde ich mich stets dafür einsetzen, dass die von Ihnen genannten und mir leider auch bekannten prekären Arbeitsverhältnisse abgeschafft werden. Auch in meinem Berufsleben habe ich mich stets dafür eingesetzt, dies werde ich in der Politik selbstverständlich weiter so handhaben.

Antwort Lennart Christ (CDU): Gleiche Arbeit muss den gleichen Lohn zur Folge haben. Dass Lehrern in den Sommerferien gekündigt wird, halte ich für falsch. Wir müssen die Bezahlung und Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Lehrbeauftragten attraktivieren. Dafür werde ich mich einsetzen.

Antwort Robert Schmid (AfD):

Der Artikel 20 unseres Grundgesetzes schreibt uns vor, dass Deutschland ein sozialer und demokratischer Bundesstaat ist. Der Sozialstaatsgedanke ist also eine essentielle Grundlage unserer Gesellschaft. Für mich bedeutet das konkret, dass wir Armut und Not verhindern müssen und eine soziale Absicherung (z.B. Kranken- und Rentenversicherung) für alle vorhanden sein muss. Die Menschen müssen alle einen gleichen Zugang zu Bildung haben, damit sie sich selbstbestimmt entwickeln können und Entscheidungsfreiheit für Ihre Lebensentwürfe haben. Auch Leistungsgerechtigkeit gehört dazu: Menschen, die viel leisten, müssen auch entsprechend besser entlohnt werden.

Auf der Webseite der AfD Mannheim habe ich dazu einen Artikel geschrieben, der die Praxis, junge Lehrer zu Beginn der Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken, auf das Schärfste kritisiert. https://ma.afd-bw.de/aktuelles/news/25982/Lehrermangel+ist+hausgemacht. Auch die Streichung von 3000 Lehrerstellen ist indiskutabel. Die AfD hat diesen Skandal schon auf dem Radar. Ich bin gespannt, was der Kandidat Fulst-Blei, dessen Partei diese Entscheidung im Landtag mitgetragen hat, auf diese Frage zu sagen hat. Was wurde aus der Gewerkschafts-Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“?

Antwort Boris Weirauch (SPD): Gute Arbeit muss fair entlohnt werden. Bestehende Ungleichheiten in der Bezahlung und der sozialen Absicherung an den Musikhochschulen müssen in der nächsten Legislaturperiode endlich stärker in den Blick genommen werden, als dies bisher der Fall war. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Daueraufgaben in der Lehre auch mit entsprechenden Personalstellen ausgestattet werden. Darüber hinaus muss die Praxis der Landesregierung, angestellte Lehrerinnen und Lehrer für die Dauer der Sommerferien zu entlassen, umgehend beendet werden. Dies gilt auch in Bezug auf diejenigen Referendarinnen und Referendare, die dauerhaft in den Staatsdienst übernommen werden sollen.