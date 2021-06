Rheinbrücke als Nadelöhr

Ein Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke hat am Samstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Luisenring geführt. Wie die Polizei mitteilte, staute sich der Verkehr zeitweise bis zum Kurpfalzkreisel. Den Beamten zufolge war ein noch unbekannter Autofahrer gegen 16 Uhr in Richtung Ludwigshafen unterwegs und wechselte kurz vor der Ausfahrt Oppau unvermittelt von der linken Spur in die Ausfahrt.

Daraufhin mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen. Ein 31-Jähriger konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf den Vordermann auf. Ein weiterer Wagen krachte ebenfalls in die beschädigten Fahrzeuge. Dabei wurde die 41-jährige Beifahrerin verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf mehr als 12 000 Euro. Erste gegen 17:40 Uhr entspannte sich die Verkehrslage wieder. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können (Telefon: 0621/1 74 42 22).