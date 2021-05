Revision abgewiesen

Im Rechtsstreit um einen erfundenen Terroranschlag in der Mannheimer Innenstadt hat das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) die eingelegte Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Herausgeber des Rhein-Neckar-Blogs war vom Mannheimer Landgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er einen Text über ein angebliches Massaker in der Innenstadt veröffentlicht hatte. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er den öffentlichen Frieden gestört habe, indem er Straftaten angekündigt hatte. Das Landgericht hatte seine Berufung verworfen und ihn zu 5000 Euro Geldstrafe verurteilt – wegen seines geringen Einkommens 7000 Euro weniger als in der ersten Instanz. Die Revision am OLG sei einstimmig verworfen worden, „da die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat“, so der Beschluss. Das Strafverfahren sei damit rechtskräftig abgeschlossen. lia

