Rettungswagen fährt auf Opel

Aus Unachtsamkeit ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Waldstraße der 26-jähriger Fahrer eines Rettungswagens mit einem Opel zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wurden alle vier Insassen beim Aufprall verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Fahrer des Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Vogelstang unterwegs. Der 68-jährige Opel-Fahrer wollte Platz schaffen und lenkte sein Auto nach links auf die Gegenfahrbahn, was der 26-Jährige aber zu spät bemerkte. Die beiden Insassen des Rettungswagens sowie die beiden Insassen des Opels wurden mit weiteren Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro. dir/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1