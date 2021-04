Rettungshubschrauber im Einsatz: Fahrradfahrer bei Unfall auf der B44 schwer verletzt

Mannheim. Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B44 in Mannheim schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei kam es an der Kreuzung Karl-Imhof-Straße/Großgehrenstraße zu einer Kollision zwischen einem Auto- und dem Radfahrer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehrsbereich ist derzeit gesperrt. Informationen zur Unfallursache sind derzeit nicht bekannt.

