Weil ein Ruderer am Dienstagmorgen regungslos in seinem Boot gesessen ist und sich von der Strömung im Neckar hat treiben lassen, hat eine Frau Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Die Wasserschutzpolizei traf den Ruderer zwischen dem Collinisteg und der Friedrich-Ebert-Brücke an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Sportler, der sich zu Trainingszwecken zuerst von der Strömung treiben ließ, um danach gegen sie anzurudern. Die Anruferin war davon ausgegangen, dass sich der Mann in einer Notlage befand. Auch wenn dem nicht so war, habe die Frau „völlig richtig“ gehandelt, so die Polizei. In Situationen, die lebensbedrohlich erscheinen, solle die Polizei verständigt werden. pol/lok