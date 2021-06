Rettung in letzter Sekunde am Gleis

Bereits in der Nacht auf Samstag ist ein 38-Jähriger zum Lebensretter geworden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war zuvor ein 51-Jähriger am Haltepunkt Friedrichsfeld-Süd auf die Gleise gestürzt, als eine S-Bahn einfuhr. Der 38-Jährige und seine Frau hatten den Mann bereits kurz zuvor beobachtet. Er schien unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen und schwankte stark beim Gehen. Als er schließlich das Gleichgewicht verlor und vom Bahnsteig aus ins Gleisbett fiel, war der 38-Jährige sofort zur Stelle, so die Polizei. Weitere Reisende machten die einfahrende S-Bahn auf die Männer aufmerksam, so dass der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten konnte. Dadurch kam der Zug rechtzeitig zum Stehen und die Retter zogen den Mann zurück auf den Bahnsteig. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte der 51-Jährige medizinisch versorgt werden. Er kam in ein Krankenhaus. pol/lok

