Rettung für einen Oldtimer

„Florian 01/12“ hat ausgedient – aber er darf weiterleben, entgeht Verschrottung und Verkauf: Der Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte hat den alten, großen Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr übernommen. In der Sammlung historischer Einsatzfahrzeuge, die der Verein derzeit in einer unter Denkmalschutz stehenden Halle in der ehemaligen Stem-Kaserne an der Autobahn bei Seckenheim einrichtet, hat das ungewöhnliche, von 1979 stammende Fahrzeug eine neue Heimat gefunden.

„Der war damals so spektakulär, dass er sogar auf der IAA ausgestellt wurde“, verweist Markus Appel, der Vorsitzende des Vereins, auf den Auftritt bei der Internationalen Automobilausstellung Frankfurt 1979. Das Fahrzeug sei „in dieser Form auf der Welt absolut einmalig“, bekräftigt Jens Stiegel vom Vorstand des Vereins. Nachdem es auch über eine „bewegende Einsatzhistorie“ verfüge, sei man dankbar, dass die Stadt es dem Verein überlasse. „Wir haben eine Weile verhandelt, aber sind froh, dass es geklappt hat“, so Appel.

Der Anlass für die Anschaffung von „ELW 2“, so das interne Kürzel, war der dramatische Waldbrand im Käfertaler Wald 1976, der über 100 Hektar Bäume vernichtete und bei dem sogar zwei Feuerwehrfahrzeuge blitzschnell von Flammen eingeschlossen und zerstört wurden. Mannheim und Südhessen hatten seinerzeit Katastrophenalarm ausgelöst, 800 Helfer aus der gesamten Region mobilisiert. Die Amerikaner karrten mit Tanksattelzügen Wasser heran und schlugen mit Bergepanzern Schneisen, um die Feuerwalze zu stoppen. Nach dem Einsatz gab es massive öffentliche Kritik an der Ausstattung der Feuerwehr. Es fehlten Funkgeräte, Tanklöschfahrzeuge und eine „mobile Einsatzzentrale“ für solche Großlagen.

Rollendes Büro

Es folgte ein Gutachten, das deutliche Defizite bei der Ausstattung der Feuerwehr bestätigte, und schließlich ab 1977 ein massives Modernisierungsprogramm. Teil davon war der Einsatzleitwagen, der im November 1979 in Dienst gestellt wurde – eine Art rollendes Büro mit Telefon-, Funk- und Fernsehanschluss, ausfahrbarem Funk- und Lichtmast. Er erlebte seither unzählige Großbrände mit, und oft saß der frühere Oberbürgermeister Gerhard Widder – der sich nie nehmen ließ, nachts und oft mit dem Motorrad allein zu Großeinsätzen zu fahren – darin, um Hilfe städtischer Ämter zu koordinieren. 2020 wurde „Florian 01/12“ außer Dienst gestellt. Wenn seither Großeinsätze sind, helfen die Feuerwehren Ludwigshafen oder Lampertheim mit ihrem großen Einsatzleitwagen, bis der von Mannheim bereits in Auftrag gegebene Neubau eines ELW geliefert ist.

Der Verein will das Fahrzeug „größtenteils im Originalzustand erhalten“, so Jens Stiegel, aber im Frühjahr „das Eine oder Andere Schritt für Schritt aufbereiten, da die Jahre im Einsatz natürlich nicht spurlos am Fahrzeug vorbeigegangen sind“. Beim Maimarkt, so kündigt Markus Appel an, soll er erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Innenraum sowie technische Ausstattung bieten laut Stiegel „wirklich ideale Voraussetzungen, damit wir hier sehr gut über unsere Arbeit informieren können“.