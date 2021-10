Retter rücken näher zusammen

„4 für Euch” – unter dieser Bezeichnung haben vier Hilfsorganisationen in Mannheim ein neues Bündnis gegründet. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Johanniter und Malteser wollen „künftig ihre Interessen gemeinsam vertreten“, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt – unabhängig davon, dass sie auch um Marktanteile und Aufträge konkurrieren. Das gelte nicht nur für den Rettungsdienst oder den Krankentransport, das Bündnis wolle sich „künftig auch in anderen Bereichen engagieren“, heißt es. Weitere gemeinsame Projekte seien vorgesehen.

Als spektakulären, öffentlichkeitswirksamen Auftakt organisierten die Organisationen einen gemeinsamen Fototermin vor dem Schloss und begrüßten unter dem Motto „Die Retter der Zukunft“ 80 neue Auszubildende zum Notfallsanitäter. Die Ausbildung, 2014 eingeführt, dauert drei Jahre. „Dem Bündnis ist es ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das Engagement junger Menschen in sozialen Berufen ist“, so alle vier Organisationen.

Insgesamt arbeiten bei den vier Organisationen rund 745 Angestellte im Bereich Rettungsdienst, 126 junge Menschen befinden sich in der Ausbildung. Hinzu kommen weitere 85 Personen, die entweder den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Damit sei der Rettungsdienst im Bereich Mannheim/Rhein-Neckar „gut aufgestellt“ und habe „kein Kapazitätsproblem“, versichert das Bündnis. In Mannheim sind Landesschulen von ASB und Johannitern. pwr