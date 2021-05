Retter erleiden Rauchgasvergiftung

Bei der Rettung einer 83-jährigen Frau bei einem Wohnungsbrand sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Laut Polizei war in der Wohnung der Frau in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in T5/S5 am Montagabend gegen 21.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Weil sie Rauchschwaden im Treppenhaus bemerkten, alarmierten ihre Nachbarn die Feuerwehr. Als die Anwohner in Sicherheit gebracht waren, hörten die Polizisten die Frau nach Hilfe rufen. Sie befreiten die 83-Jährige aus ihrer brennenden Wohnung und zogen sich dabei selbst Rauchgasvergiftungen zu. Die Frau lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Die Feuerwehr löschte den Brand, über die Ursache sowie die Schadenshöhe konnte die Polizei aktuell noch keine Angaben machen. scho/pol

