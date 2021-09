Mannheim. Für zwei OpernAir-Konzerte auf der Seebühne im Luisenpark sind noch Restkarten an der Tages- und Abendkasse erhältlich. Wie das KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung mitteilte, läutet die Oper am Nationaltheater Mannheim ihre neue Spielzeit mit zwei Galakonzerten am Freitagabend um 17 Uhr und um 20 Uhr ein. Einlass an der Seebühne ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn. Reguläre Tickets kosten 20 Euro, ein ermäßigter Eintritt kostet 12 Euro.

