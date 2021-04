Ein von einem Zeugen gemeldeter Unfall auf dem Lindenhof am Montagabend hat sich als mögliches Autorennen entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Beamten die beiden Unfallbeteiligten, ein 18 und ein 19 Jahre alter Mann, auf dem Parkplatz der Jugendherberge an. Sie schilderten, dass sie sich auf der Straße entgegengekommen seien und sich dabei ihre Spiegel berührten und beschädigt worden seien. Wegen der Schäden an den Autos vermutete die Polizei allerdings einen anderen Hergang, der sich nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem Zeugen bestätigte.

Dieser gab an, bei einem Spaziergang an der Rheinpromenade hinter sich laute Motorengeräusche gehört zu haben. Als er sich umdrehte, sah er einen Mercedes und einen Minicooper nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit auf sich und seine Begleiterin zurasen. Als sich die Fahrzeuge plötzlich sehr nahe kamen und berührten, flogen Fahrzeugteile davon. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Fahrer. pol/cs