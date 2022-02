Renitenter Ladendieb verletzt Polizeibeamten

Mannheim. Ein Ladendieb hat am Freitagnachmittag in Mannheim bei seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 29-Jährige in einer Drogerie in den K-Quadraten durch Mitarbeiterinnen beim Stehlen ertappt und angesprochen. Gegenüber den später eintreffenden Beamten wollte er zunächst seine Personalien nicht angeben und verweigerte die Durchsuchung seiner Tasche, in der sich noch weiteres Diebesgut befand. Er riss sich los und ballte gegenüber den beiden Polizisten in Angriffsposition die Fäuste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Verlauf der Festnahme stürzte einer der beiden Polizeibeamten mit dem Täter in dem Drogeriemarkt zu Boden. Nachdem der Täter anschließend an seinen Händen gefesselt war, wurde er zum Polizeirevier gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab keine Hinweise auf Alkoholbeeinträchtigung. Dafür verlief der Drogenvortest positiv und auf Anordnung des Amtsgerichts Mannheim wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der 35-jährige Polizeibeamte konnte trotz seiner Verletzungen seinen Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte blieb unverletzt.