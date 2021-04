Religionen setzen gemeinsames Zeichen für Trauer und Trost

Die Aleviten fangen am Donnerstag an, die Muslime folgen beim Freitagsgebet, die Juden zum Sabbat (Samstag) und die Christen bei den Sonntagsgottesdiensten: Mit einem gemeinsamen Gebet wollen Vertreter aller Religionen in Mannheim an die Toten der Corona-Pandemie erinnern und ihren Angehörigen Kraft spenden. Zum Auftakt haben sich sechs geistliche Vertreter vom „Forum der Religionen am Wasserturm getroffen, um das Gebet symbolisch erstmals zusammen zu sprechen.

Aktuelle Zahlen Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) 116 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 13511. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und liegt nach den Zahlen der Stadt jetzt bei 163,8. Nach Angaben der Stadt zeigt die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen. Das Gesundheitsamt appelliert, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen. red

„Erst im Januar habe ich meinen engsten ehrenamtlichen Mitarbeiter beerdigt, mit 73 Jahren“, berichtet der Erzpriester der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde, Georgios Basioudis. Der Katholische Stadtdekan Karl Jung gestaltete erst Ende März wieder zwei Trauerfeiern für Corona-Opfer, „einer über 80, einer jünger als ich“, erzählt er und wirkt dabei betroffen. Gerade für die Angehörigen sei es derzeit schwer, Abschied zu nehmen wegen all der Einschränkungen, „dabei ist Abschied eine entscheidende Phase im Leben, und ich versuche, alle Trauergespräche persönlich zu führen“, so Jung.

Einsames Sterben

Man wolle daher an die Toten erinnern und den Trauernden Trost spenden „mit einem Gebet, das alle einschließt“, so Jung. Es werde in den jeweiligen Kirchen aller Religionsgemeinschaften gesprochen, in Fürbitten und Predigten einbezogen. „Erbarme dich aller, die an Corona gestorben sind“, heißt es darin, „und berge sie auf ewig in Deinem Schutz.“ Zudem hoffe man auf Gott, „dass die Pandemie bald vertilgt wird“, denn „Deine Verheißungen spenden Leben“ – Formulierungen, die gemeinsam gefunden wurden und die alle unterschreiben können. Denn der Satz „Wir preisen Dich, Ewiger, unser Gott, König aller Welten“ gilt für alle Religionen.

„Wir wollen in Zeiten, in denen so viel auseinanderläuft, bewusst den Zusammenhalt aller Religionen zeigen“, erläutert Hartmann das Auftakttreffen, wofür man eigens den Wasserturm als das Mannheimer Wahrzeichen ausgesucht habe. Als organisatorischer Rahmen wurde das „Forum der Religionen“ gewählt, das seit 2007 für die „Meile der Religionen“ bekannt ist und auch über diese Großveranstaltung hinaus für das friedliche Miteinander und den ständigen Dialog der Konfessionen in Mannheim steht.

Gedacht sei das gemeinsame Gebet als „Zeichen des Trostes und der Mitmenschlichkeit gerade für trauernde Angehörige, die es derzeit ja besonders schwer haben“, verweist Hartmann auf die stark reglementierten Personenzahlen in Trauerhallen und bei Beerdigungen. Das einsame Sterben in Kliniken und Heimen, das Leid von Angehörigen über Begräbnisse in kleinem Rahmen seien zwar individuell, aber träfen zugleich die ganze Gesellschaft. Deshalb sei es dem „Forum der Religionen“ so wichtig, das Gedenken an die Corona-Toten sichtbar in die Öffentlichkeit zu tragen, so die Vertreter der Christen, Juden, Aleviten, Muslime sowie der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde. „Und es sind ja inzwischen wirklich viele, die in Mannheim gestorben sind“, verwies Dekan Hartmann auf die vielen Todesfälle in Mannheim wie auch bundesweit.

Weil derzeit aber auch die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt ist, wird das interreligiöse Gebet zudem digital erlebbar sein. Ein Video wird dazu am Sonntag, 18. April um 9 Uhr auf den Internetseiten und über die Social-Media-Kanäle gezeigt. Dazu haben Juden, Christen, Muslime und Aleviten einen Gebetsausschnitt in ihrem jeweiligen Gotteshaus gesprochen und gefilmt. Diese Sequenzen wurden zu einem gemeinsamen Gebet zusammengefasst.

