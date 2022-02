Rektor für weiteren Austausch

Der Rektor der Universität, Thomas Puhl, hat dazu aufgerufen, trotz des Krieges in der Ukraine an der Wissenschaftsfreiheit und -offenheit festzuhalten. „Wir sollten unsere Wissenschaftsbeziehungen zu allen Kriegsparteien bis an die Schmerzgrenze wahren“, sagte Puhl im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wissenschaft ist per se international, das liegt in unserer DNA. Darum sollten wir auch den Austausch weiter pflegen, sowohl in der Forschung als auch bei den Studierenden.“ So könnten die Universitäten mit ihren internationalen Kontakten einen kleinen Teil zur Deeskalation beitragen.

„Durch nichts gerechtfertigt“

Die Mannheimer Schlossuniversität hat Puhl zufolge etliche Partneruniversitäten in Russland, etwa in Moskau, Sankt Petersburg oder Tomsk. „Das sind unsere Partner. Und mit denen werden wir weiter versuchen, im Diskurs zu bleiben, auch wenn es harte Auseinandersetzungen gibt“, sagte der Rektor.

Er machte auch aus seiner privaten Meinung kein Hehl: „Das ist ein Angriffskrieg, der durch nichts gerechtfertigt ist, ein Angriff auf das menschliche Leben, auf das Existenzrecht eines Staates, auf die rechtsstaatliche Demokratie als System.“

Puhls Angaben nach gibt es in der Universität rund 100 Staatsangehörige aus Russland, der Ukraine und Belarus. Die meisten seien Studierende, aber auch Dozenten oder Verwaltungsmitarbeiter kämen aus der Region, in der nun ein Krieg tobt. Zudem gebe es viele Deutsche, die familiäre Wurzeln in diesen Staaten hätten.

„Ihr seid alle willkommen!“

Auch für all jene hatte der Rektor eine Botschaft: „Ihr seid hier alle willkommen! Ihr gehört hierher. Wir reden mit jedem von euch, wenn ihr dafür offen seid.“ Puhl betonte: „Wir sind Universität: auf der Suche nach Wahrheit und Problemlösungen im offenen Gespräch.“ mig