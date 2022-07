Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schulleiterwechsel Rektor der Mannheimer Humboldt-Werkrealschule fordert mehr Ganztag und mehr Hilfe vom Land

In der Neckarstadt-West fehlt es Kindern und Jugendlichen an vielem. Aber gerade deshalb ist er vor fast vier Jahrzehnten hier an die Humboldt-Werkrealschule gegangen: Rektor Harald Leber. Was er von Stadt und Land erwartet.