Rekordwert bei Anträgen und Hilfe

Auf einem „nie dagewesenen hohen Niveau“ bewegen sich Ein- und Ausgaben des „MM“-Hilfsvereins, des Trägers der Aktion „Wir wollen helfen“. Der Umfang der gewährten Hilfszusagen erreichte, so der geschäftsführende Vorsitzende Matthias Bretschneider in seiner Jahresbilanz, „ein Allzeithoch“. Die Mannheimer hätten mit ihren Spenden im Verlauf des Jahres, im Schwerpunkt in der Adventszeit, aber auch 2022 „ein überwältigendes und befreiendes Zeichen der Menschlichkeit gesetzt“, dankt Bretschneider.

Bis zum vierten Advent haben über 2500 Spender 565 000 Euro eingezahlt, 1000 Euro weniger als zu diesem Zeitpunkt des Vorjahres. Stand 21. Dezember liegt das Spendenaufkommen bei 631 943,11 Euro und damit nur noch knapp 2000 Euro unter dem Gesamtjahresergebnis des Vorjahres von 633 366,47 Euro. Der Gesamtbetrag verteilt sich auf 2312 (Vorjahr 2514) Spender.

Die größten Spender

Zwar musste das Blumepeterfest, sonst vom Feuerio ausgerichtet, zum dritten Mal in Folge ausfallen. Aber auch ohne das Fest sei aus dem Kreis der Unterstützer der traditionsreichen Benefizveranstaltung ein fünfstelliger Betrag zusammengekommen. „Die schmerzhafte Absage des Festes konnte so zumindest finanziell teilweise aufgefangen werden“, so Bretschneider. Das gilt ebenso für das abgesagte Adventskonzert von Absolventum. Die Vereinigung der Uni-Absolventen veröffentlichte aber einen Spendenaufruf, worauf 1500 Euro aus ganz Deutschland und der Welt eingingen.

Die Musikhochschule, der Deutsch-Amerikanische-Frauenarbeitskreis, das Netzwerk Haushalt und der Lions-Club Mannheim-Rosengarten zählten wieder zu den treuen Spendern. „Eine hohe Kontinuität“ registrierte Bretschneider bei den Barspenden im „MM“-Kundenforum – 117 Personen legten 18 855 Euro auf den Tisch. „Das Gesamtspendenaufkommen bleibt unverändert von der Breite der Bevölkerung getragen“, betont er.

Die größte Einzelspende kam von Ehrenbürger Manfred Fuchs als Erlös aus dem Verkauf seiner Bilder in Höhe von 66 000 Euro, gefolgt von 50 000 Euro von Bauhaus, 30 000 Euro von einem ungenannt bleibenden Gönner und 20 000 Euro von Diringer & Scheidel.

Gespräche zu Einzelfällen

Das 2022 bearbeitete Antragsvolumen per 18. Dezember hat sich auf 6480 Stück erhöht, das ist ein Zuwachs um 3019. Darin ist auch jene Hilfe enthalten, die der Verein an Ostern oder im Zuge seiner Aktion zum Umtausch von alten Glühbirnen in LED-Leuchtmittel zur Energieeinsparung abwickelte. Persönlich eingereicht wurden 3308 Bitten um Hilfe nach 2935 in 2021. „Das ist der höchste Wert in der Vereinsgeschichte“, so Bretschneider.

Die Anzahl der insgesamt als Weihnachtsbeihilfe gewährten Hilfen hat sich von 6230 in 2022 auf 9521 erhöht – in erster Linie Gutscheine für Lebensmittel und Spielzeug. Im Lauf des Jahres gingen zudem 287 Anträge auf Einzelfallhilfe in besonderen Notlagen beim Hilfsverein ein, 208 davon im Gesamtwert von 67 000 Euro wurden bewilligt. In 152 anspruchsvollen und komplexen Fällen gab es zuvor mit den Betroffenen aber persönliche Gespräche.

Die bis zum vierten Advent insgesamt bedachten 12 732 Personen und Familien (Vorjahr 7509) im Gesamtwert von 660 617,50 Euro sind, so Bretschneider, eine historische Höchstleistung in der Vereinsgeschichte“. „Nun bleibt sehr zu hoffen, dass auch bei den Spenden noch ein Höchstwert erreicht wird“, wünscht sich der geschäftsführende Vorsitzende. Der Unterschied zum Vorjahr ist ja nicht mehr groß.