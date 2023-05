Rekord auf der Mess

Zum Eröffnungswochenende der Maimess strömten deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren auf den Neuen Messplatz. Am Samstag waren es 33 000 Gäste, am Sonntag dann noch mal 38 000. „Das ist bisheriges Maximum, ein Besucherrekord“, freute sich Christine Igel, Geschäftsführerin der Event & Promotion Mannheim GmbH. Die städtische Tochtergesellschaft organisiert die Mess und schätzt zusammen mit der Polizei die Besucherzahl auf der Basis, wie stark die Flächen belegt sind. Und zum Auftakt, wo sonst meist eher 22 000 bis 25 000 Menschen kamen, sei es insbesondere an den Abenden „enorm voll“ gewesen, so Christine Igel.

Kulturbürgermeister Michael Grötsch hatte die Maimess am Samstag eröffnet. Diesmal umfasst sie 140 Fahrgeschäfte wie Riesenrad, Achterbahn, Wildwasserbahn, Geisterbahn sowie Spiel- und Imbissbuden. Sie läuft noch bis 14. Mai und ist geöffnet Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 23 Uhr, Freitag, Samstag sowie vor Feiertagen von 13 bis 24 Uhr. Zur Maimess 2022 kamen insgesamt 234 000 Besucher. pwr