Reiss-Engelhorn-Museen: Chef-Archäologe berichtet

Mannheim. Sie ist aus Bronze und zeigt ein gekröntes Haupt: eine sogenannte Benno-Brosche aus dem 11. oder 12. Jahrhundert entdeckten Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen auf einer Baustelle in Seckenheim. Immer wieder legen sie bei Grabungen in und um Mannheim teils jahrtausendealte Funde frei, die viel über den Alltag unserer Vorfahren verraten.

Am Donnerstag, 9. Dezember, lässt Klaus Wirth, Leiter der archäologischen Denkmalpflege am Museum, um 18 Uhr die Grabungen und Projekte der vergangenen zwei Jahre Revue passieren. Trotz der Corona-Pandemie gab es nämlich viele Baustellen, die archäologisch begleitet wurden. Zahlreiche unterschiedliche Funde wurden geborgen. Das Prunkstück aus Seckenheim, das Rückschlüsse auf den sozialen Status des Besitzers zulässt, ist nur ein Beispiel. Eine Auswahl stellt der Experte an diesem Abend vor. Der Vortrag findet nach der 2Gplus-Regel im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.