Reiss-Engelhorn-Museen bieten 30 Minuten Archäologie - Grabungen in und um Mannheim

Mannheim. Die Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen legen bei Grabungen in und um Mannheim Spuren der Vergangenheit frei. Was jahrtausendealte Funde den Experten verraten, erfahren Besucherinnen und Besucher bei einer Führung am Donnerstag, 18. November, von 12.30 bis 13 Uhr. Archäologe Benedikt Stadler stellt bei einem Rundgang durch die Ausstellung „Versunkene Geschichte“ Grab- und Siedlungsfunde der vorrömischen Metallzeiten vor. Sie vermitteln ein lebendiges Bild vom Alltag der Bronze- und Eisenzeit in der Rhein-Neckar-Region. Von entscheidender Bedeutung waren innovative Techniken der Metallverarbeitung.

Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen in D 5. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 4,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Auch der nächste Termin dieser Mittagsführungen steht fest: Am 16. Dezember dreht sich um 12.30 Uhr alles um Römer und Neckarsueben, die zur Zeitenwende an der Neckarmündung lebten.